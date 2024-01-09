В Азербайджане созданы равные условия для представителей всех религиозных конфессий. Азербайджан признан во всем мире толерантной страной. Однако Государственный департамент США пытается игнорировать эти реалии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Гараев отметил, что в большинстве случаев за антиазербайджанскими заявлениями и отчетами в США стоит армянское лобби.

"Отчет Госдепа США не является исключением в этом отношении. Его подготовила армянская националистка, одна из руководителей Армянской ассамблеи Америки Даниэла Ашбахян. Этот фактор является одной из причин наличия в отчете предвзятых взглядов в отношении Азербайджана", - сказал он.

Он отметил, что представители религиозных конфессий в Азербайджане, люди различного вероисповедания резко осудили этот предвзятый шаг США.

"Они озвучили реальную ситуацию в Азербайджане. Имеется достаточно их интервью по этому вопросу отечественным и зарубежным СМИ", - сказал Гараев.

По его словам, Госдеп, с одной стороны, указывает в своем отчете на несуществующие проблемы, а с другой стороны, игнорирует явные факты.

"Государственный департамент США почему-то не хочет узреть, что Армения почти 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана, разрушила находившиеся там религиозные памятники, совершила вандализм", - сказал Гараев.

Гараев также подчеркнул, что для азербайджанского государства безопасность его граждан является ключевым вопросом.

"Мы не раз были свидетелями того, что некоторые радикальные группы и их покровители под прикрытием религии пытались создать угрозу государственности Азербайджана, подорвать безопасность. Все эти попытки были немедленно пресечены благодаря бдительности азербайджанских органов безопасности, и так будет и впредь. Борьба с религиозным радикализмом, экстремизмом в нашей стране всегда будет на высоком уровне. Госдепу США не следует своими предвзятыми "отчетами" вводить в заблуждение международное сообщество", - сказал он.

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