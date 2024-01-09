https://news.day.az/politics/1628164.html Знакомьтесь, Стефан Сежурне - "муж" нового премьера Франции Габриэля Атталя
Знакомьтесь, Стефан Сежурне - "муж" нового премьера Франции Габриэля Атталя
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что "мужем" нового премьер-министра Франции является ярый азербайджанофоб.
Day.Az представляет публикацию:
Сежурне - французский политик, депутат Европарламента. Ну и как подобает настоящему ... французу - ярый сторонник армян. Именно по его инициативе Европарламент принимал несколько антиазербайджанских резолюций после военных действий в Карабахе. К слову, Сежурне этим гордится и часто упоминает как одно из своих больших достижений.
Надо ли говорить, что предвзятое отношении Франции к Азербайджану с приходом Габриэля Атталя будет только нарастать?
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