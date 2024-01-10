Отец задержанного в Баку француза проговорился о причастности своего сына к шпионажу

Отец француза Мартина Райана, арестованного в Азербайджане по подозрению в шпионаже, фактически подтвердил, что его сын был причастен к шпионажу.

Как передает Day.Az, в интервью информационному агентству AFP отец Мартина, Ричард, проговорился, что во время телефонного разговора со своим сыном Мартин отметил связь между его делом и дипломатической напряженностью между Францией и Азербайджаном.

"Однажды он сказал мне: они хотели использовать меня как пешку", - объяснил Ричард Райан, подчеркнув, что его сын "намекнул на двух дипломатов в изгнании, думая, что им это сойдет с рук".

Возникает вопрос: как могли офицеры французской разведки, которые были высланы за шпионаж и обладали дипломатическим иммунитетом, захотеть использовать Мартина Райана "в качестве пешки"?

Власти Азербайджана арестовали Мартина Райана по обвинению в шпионаже 4 декабря 2023 года. Генеральным директором бакинской компании Merkorama LLC Мартином Райаном манипулировал французский агент 2-го DGSE (Главного управления внешней безопасности), который привлек его к тайному сотрудничеству и впоследствии был выслан из Баку.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева сообщила, что судебные власти распорядились о его задержании сроком на четыре месяца, добавив, что посольство Франции в Баку было сразу же уведомлено об аресте.

Напомним, мероприятия, проведенные Службой госбезопасности Азербайджана в начале декабря 2023 года, привели к разоблачению в Азербайджане разветвленной сети агентов французских разведывательных служб.

За короткий период были выявлены десятки французских шпионов, некоторые из которых в тот или иной момент действовали в Азербайджане, а некоторые продолжали работать под прикрытием в различных странах и авторитетных международных организациях.

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