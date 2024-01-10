Призываем французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана

Баку настоятельно призывает французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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