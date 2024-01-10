В Баку по итогам Общереспубликанского форума Национального форума НПО принято заявление

В Баку прошел Общереспубликанский форум Национального форума НПО.

Как сообщает Day.Az, в форуме приняли участие руководители и представители до 300 действующих в стране неправительственных организаций.

Выступая на мероприятии, президент Национального форума НПО Рауф Зейни рассказал о значимости региональных форумов, которые состоялись до этого.

"В них приняли участие около 250 НПО. Эти региональные форумы показали, что НПО обладают огромным потенциалом", - сказал он.

Затем выступил ряд руководителей НПО. В ходе выступлений говорилось об активной деятельности НПО, исторической Победе Азербайджана, предстоящих внеочередных президентских выборах.

По итогам Общереспубликанского форума Национального форума НПО было принято заявление, в котором, в частности, говорится, что Азербайджанский национальный форум НПО уже 25 лет принимает активное участие в построении гражданского общества в стране. За последний месяц Азербайджанский национальный форум НПО провел региональные форумы в Лянкяране, Губе, Шеки, Гяндже и Нахчыване. Единые позиция и мнение во всех обсуждениях, проводимых с институтами гражданского общества по всей стране, заключаются в том, что за последние 20 лет азербайджанское государство под руководством Президента Ильхама Алиева прошло огромный путь развития. Именно под руководством Президента Ильхама Алиева были освобождены все земли страны, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. Сегодня Азербайджан известен в мире как остров безопасности, пространство мира и благополучия, становясь с каждым днем все сильнее. "Предстоящие 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы отличаются от всех предыдущих выборов. Эти выборы впервые пройдут на всей суверенной территории Республики. Это большое историческое событие. Азербайджанский национальный форум НПО призывает граждан Азербайджана стать частью этого исторического процесса, приняв активное участие в голосовании в день выборов", - говорится в заявлении.

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