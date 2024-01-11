Ложь, цинизм, глупость: почему главе МИД Греции стоит помалкивать

Автор: Акпер Гасанов

Греция однозначно выступает за сохранение христианских мест в Нагорном Карабахе. Об этом заявил на пресс-конференции 10 января находящийся с официальным визитом в Ереване министр иностранных дел Греческой Республики Йоргос Герапетритис. Поразительно, что глава МИД этой европейской страны столь очевидно коверкает истину, которая состоит в том, что есть Карабахский экономический регион Азербайджана, но нет никакого Нагорного Карабаха. Впрочем, далеко не только эта тирада в исполнении Йоргоса Герапетритиса вызывает удивление.

Глава МИД Греции подчеркнул важность охраны армянского культурного наследия в Карабахском экономическом регионе нашей страны. По его словам, Афины намерены работать в этом вопросе в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Имеет смысл послушать всю цитату главы греческого внешнеполитического ведомства.

"Греция однозначно выступает за сохранение христианских мест в Нагорном Карабахе и хочет, чтобы ЮНЕСКО выявило потенциальные угрозы", - заявил греческий министр. Он вновь подчеркнул готовность своей страны содействовать углублению отношений Еревана и Брюсселя, заявив, что "Греция всегда готова быть надежным партнером и искренне верит, что процветание может быть только с Европой".

Говоря о переговорах Еревана и Баку, он заявил, что Греция верит в диалог. "Греция говорит 3 слова, применимых к ситуации в других странах и мире: демократия, дипломатия и диалог. Вовлеченные стороны должны быть в диалоге. Инициатива Армении "Перекресток мира" - очень реалистичное и справедливое решение. Мирный процесс должен охватывать конкретные проблемы. Делимитация границ должна быть четкой, чтобы исключить варварство в будущем. Есть реальная возможность достичь цели. Не должно быть военных действий", - перечислил греческий министр.

Безусловно, его слова привели армянскую сторону в восторг не меньший, чем назначение премьер-министром Франции Габриэля Атталя - представителя ЛГБТ и давнего друга дашнаков и "реваншистов", настоящего фаворита президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Безусловно и то, что ровно на то и были рассчитаны слова главы МИД Греции. Что до истины, то она вновь была отброшена на задний план, за ненадобностью.

Приведу доказательства, начав с демократии. В РА так любят прикрывать все свои преступления ложью про то, что их страна является неким "маяком демократии" в нашем регионе. В реальности же, над всем этим откровенно смеются в самой Армении. Потому, что в РА, в реальности, имеют место жесткие политические репрессии в отношении несогласных с позицией руководства страны.

Достаточно вспомнить дело бывшего министра образования и науки Армении, вице-председателя РПА, члена Исполнительного совета РПА Армена Ашотяна, который был арестован еще в июне минувшего года. Ашотян является жестким критиком премьер-министра РА Никола Пашиняна. И еще в конце прошлого года на сей счет высказалась и Европейская народная партия (ЕНП) - правоцентристская, общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году, крупнейшая и ведущая партия европейского парламента, которая включает в себя христианско-демократические, либерально-консервативные партии стран Европы.

Так вот она призвала власти РА освободить Армена Ашотяна. В принятой по этому поводу резолюции ЕНП призывает власти Армении гарантировать справедливый и прозрачный судебный процесс и прекратить политические преследования в отношении оппонентов властей. Вот вам и "маяк демократии" на Южном Кавказе. Вот вам и система, выстроенная Николом Пашиняном, который претендует на внимание коллективного Запада и Греции в частности.

Напомню также и слова, которые изрек заместитель председателя Армянского национального конгресса Левон Зурабян. "Это дело лопнет в Европейском суде. Я привел критерии резолюции ПАСЕ N1900 об определении политзаключенного. Это дело явно подпадает под один из этих критериев, и Армен Ашотян очевидным образом является политзаключенным", - подчеркнул Зурабян. По его словам, когда 23 ноября состоялось собрание партии "Гражданский договор" и было решено отобрать власть у оппозиционеров повсюду на местах, то они сразу приступили к работе, поняли, что это систематическая атака на демократические институты.

Такова она армянская реальность, которую в упор не хочет видеть глава МИД Греции. Он, впрочем, "ослеп" основательно. Попутно, основательно же застряв во времени. Дело в том, что мы как-то не услышали от представителей официальных Афин ничего о важности справедливого мира, недопустимости варварства, когда 20% территорий Азербайджана находились под армянской оккупацией. Одно это доказывает предвзятость Греции и делает ее, соответственно, неуместным ментором.

Что до сохранения христианских мест на территории Азербайджана, то наша страна всегда была и остается примером уважительного отношения к памятникам иной культуры и религии на нашей земле. Одно то, что в центре Баку в целости и сохранности стоит армянская церковь, которую, кстати, посещал в 2010 году, когда в нашей столице состоялся Всемирный религиозный форум, Католикос-патриарх всех армян Гарегин II.

При этом, армянские оккупанты уничтожили 64 мечети на территории Азербайджана. Это были преступления не только в отношении целого народа, но и мусульманской религии как таковой. Только в освобожденной Шуше было выявлено 26 полностью разрушенных армянами исторических памятников. При этом, есть осколки еще 96 таких азербайджанских объектов культурного наследия, которые были разрушены армянскими оккупантами. А ведь аналогичная по степени варварства картина имела место в каждом уголке Азербайджана, что находился под армянской оккупацией.

"После освобождения Зангилана от оккупации были продемонстрированы видеокадры о том, что в одной из мечетей в районе содержали свиней. Враг оскорбил нашу религию, оскорбил всех мусульман. Вот здесь была мечеть, сейчас ее нет, разрушили. Сейчас некоторые поднимают вопрос о религиозном наследии армянского народа на освобожденных от оккупации землях. Почему же никто не поднимал вопрос о нашем национально-религиозном наследии?", - задал справедливый вопрос Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления перед разрушенной мечетью в Зангилане.

Этот вопрос уместно сейчас задать и главе МИД Греции, который слишком уж однобоко оценивает ситуацию. Он ни слова не говорит про следы разрушений на азербайджанской земле, в коих виноваты армянские оккупанты. Он не вспоминает об азербайджанском культурном и религиозном наследии в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Он ничего не говорит про уничтожение азербайджанского исторического и культурного наследия в Армении. Он помалкивает о том, что "демократ" Пашинян отдал приказы бомбить мирные азербайджанские города в ходе 44-дневной войны, в результате чего погибли наши старики, женщины, дети. А ведь это и есть варварство! И если глава МИД Греции не хочет его видеть, то это говорит только об одном - ему стоит просто помалкивать, оценивая армяно-азербайджанский конфликт.