Столь уничижительное отношение к статуе Хуршидбану Натаван во Франции является варварством.

Об этом сказал журналистам народный писатель Чингиз Абдуллаев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что это наносит большой удар по связям двух стран.

"Мы высоко ценим культуру Франции, однако их отношение очевидно. Я не верю, что в Азербайджане могли бы поступить подобным образом в отношении Франции. Но, к сожалению, такова политика Франции", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!