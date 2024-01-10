Лидер, изменивший геополитическую картину Южного Кавказа

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан за последние 20 лет в социально-экономическом, политическом отношении качественно изменился, стал признанной в мире ведущей страной. Целенаправленная внутренняя и внешняя политика Президента позволила Азербайджану не только успешно войти в фарватер мирового развития, но и решить тяжелую, навязанную нам мировым армянством карабахскую проблему. В результате произошла трансформация традиционной геополитической картины Южного Кавказа.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики полковник Джалил Халилов.

Отметив, что Южный Кавказ - относительно небольшая территория на нашей планете, собеседник агентства подчеркнул, что тем не менее этот регион, в силу географического положения и богатства природными ресурсами, с давних пор стал предметом интереса со стороны мировой политики. По его словам, как уникальное связующее звено между Европой и Азией, насыщенное горючими и минеральными ресурсами, Южный Кавказ неизменно оказывал на соседей манящий эффект. Исторически здесь непосредственно сталкивались интересы трех империй: Персидской, Османской и Российской. Не безразличны были к данной территории Великобритания и Франция. С XIX века Россия стала доминировать в этом регионе и, к сожалению, проводить политику арменизации этих земель. Вследствие массового переселения из Ирана, стран Ближнего и Среднего Востока армян на азербайджанские, отчасти грузинские и Северо-Кавказские земли произошли изменения в традиционной этнической картине Южного Кавказа. Этот процесс, как ни странно, продолжался и в ХХ веке, вплоть до распада СССР. Особенно сильно пострадал в результате этих миграционных манипуляций азербайджанский народ, который разными путями вытеснялся со своих исконных земель. В результате Иреван стал Ереваном, озеро Гёйче - Севаном, Карабах - "Арцахом", Зангезур - Сюником и т.п.

При этом, добавил полковник, заселение обширных территорий армянами в идеологическом отношении поддерживалось мифами о "Великой Армении", об "Армении от моря до моря", "Древнем Арцахе" и другими сумасбродными идеями. Ссылаясь на эти мифы, армянские политики, без зазрения совести, представляли захват чужих земель как возвращение к историческим истокам. Отсутствие должного ответа международной общественности на эти мистификации содействовало формированию агрессивного армянского мышления, которое противоречит не только международному праву, но и всем канонам цивилизованного общества.

"Наша окончательная победа в прошлом году в Карабахской эпопее действительно беспрецедентна. Азербайджан победил не только карабахских сепаратистов и армянские войска, но и мировое армянство, которое вот уже полтора столетия вынашивает проекты присвоения тюркских земель. Победа стала возможной под руководством Президента страны, Верховного главнокомандующего - Ильхама Алиева. Разве это не является доказательством особой роли личности в истории?! Продуманная политика Ильхама Алиева позволила мобилизовать все возможности страны для победы. Развитие экономики, создание современной армии, патриотическое воспитание стали определяющими факторами государственной стратегии Азербайджана", - констатировал Джалил Халилов.

Подчеркнув, что параллельно Президент уделял особое внимание вопросу формирования "мягкой силы" - необходимо было объективно представлять Азербайджан в глобальном коммуникационном пространстве, распространять должную информацию о стране, народе, его чаяниях, - полковник сказал, что под руководством Ильхама Алиева весь наш потенциал - культурный, дипломатический, экономический, военный - был мобилизован на то, чтобы достойно и с наименьшими потерями выйти из этого испытания. Благодаря соответствующей информационной политике, выдающимся программным выступлениям Президента в средствах массовой информации, системному патриотическому воспитанию азербайджанцы прониклись мыслью, что происходящее - это Отечественная война.

"Победа Азербайджана в Карабахской войне открыла принципиально новые перспективы для социально-экономического и научно-технического развития в регионе. Президент страны при этом обращает внимание на сохранение реваншистских сил в Армении, указывает на необходимость быть готовыми ответить на их возможные вызовы. Это настоящий лидер, всесторонне доказавший свою высокую компетентность в управлении страной в интересах азербайджанского народа", - подытожил собеседник агентства.

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