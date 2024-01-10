Роберт Кеннеди-младший продался армянам за еду

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, выступая перед армянами в Бербанке, снял ряд вопросов, которые могли бы возникнуть к нему в связи с его беспардонной армянофилией.

Оказывается, эта болезнь посетила его не в старости. Страдал он армянофилией с самого детства. Не повезло. Как поведал Кеннеди-младший, заражение опасным вирусом произошло благодаря общению с армянами в его родном городе Уотертаун штата Массачусетс. Со школьных лет он слышал от армян рассказы о надуманном "геноциде" и это, видимо, сказалось на его восприятии реальности. Пока другие, нормальные дети занимались детскими делами, армянские дети наполняли мозг Бобби выдумками и небылицами.

"Я ел армянскую еду и слушал рассказы о трагедии - личной трагедии, из-за которой почти все, кого я встретил в Уотертауне, были беженцами, а также о том, что наша страна была безопасным местом для них", - растроганно заявил Кеннеди-младший. Как видим, детство у Бобби было не из легких. В память об армянских посиделках за рассказами о "геноцидах" и хоровацем, кандидат в президенты США в очередной раз пообещал армянам использовать влияние Соединенных Штатов на Южном Кавказе для "мирного воссоединения Армении". Обратим внимание на "эволюцию" - в декабре Бобби обещал армянам всего лишь обеспечить их возвращение в Карабах и "право на самоопределение", а с начала января уже грозит "мирно воссоединить Армению".

Кеннеди-младший страшно поражен тем, что добровольный выезд армян из Карабаха остался незамеченным миром. Правда, бегство по наущению сепаратистских лидеров он назвал "расовой, этнической чисткой", а совсем войдя в раж - и "геноцидом". Какая же низкая планка адекватности у этого господина, если каких-то армянских голосов вполне достаточно для того, чтобы политик опустился на такое дно.

Какие комплексы и страхи оставили армяне у Бобби с детских лет, это забота психологов, если не сказать психиатров. Просто интересно - как он собирается выполнять обещанное, если американцы вдруг его выберут? Глядя на то, что творится в мире и кого граждане разных стран приводят во власть, не удивимся, если какой-нибудь Бобби-младший окажется в Белом доме. Но все же хотелось бы надеяться, что политические круги Штатов осознают, что у такой державы, как США не может быть неадекватного президента, потому что это будет уже общемировой трагедией.

Так вот, интересно было бы посмотреть, как распространитель теорий заговоров в период пандемии собирается обеспечить армянам азербайджанские территории. Да еще мирным путем. И о каком таком американском влиянии на Южном Кавказе он говорит? Он хотя бы новости из этих краев иногда просматривает? Видимо, Кеннеди-младший подвержен стереотипам относительно безграничности влияния своей страны. Будь у нее такое влияние на Южный Кавказ, ему не пришлось бы сегодня давать армянам обещаний, потому что вопрос уже давно был бы решен в пользу Армении.

И, кстати, армяне, вы не спросили Бобби, а где он раньше был? Почему раньше молчал и, только выдвинувшись в президенты, начал ностальгировать по детству среди армян. Если ответит, потом расскажете.