Армянские страсти французского премьера

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что проармянская позиция Франции усилится при новом премьер-министре.

Day.Az представляет публикацию:

После назначения Габриэля Атталя новым премьер-министром Франции некоторые комментаторы в Азербайджане и Армении высказывались в духе, что еще неизвестно, насколько проармянской будет его политика и позиция.

Ну, вот, развеиваем последние сомнения. Публикация в Твиттере Атталя от 25 апреля 2022 года:

"Вчера я представлял президента Макрона на национальной церемонии памяти "геноцида армян". 24 апреля теперь находится в республиканском календаре, как он и обещал.

Будем помнить всегда. И неустанно бороться с отрицанием".

Что и требовалось доказать. Французская администрация - это армянофилы со всеми вытекающими последствиями. Значит, надеяться на улучшение отношений между Баку и Парижем не приходится. И совсем не из-за азербайджанской стороны.