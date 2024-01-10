Неподобающее отношение к памятнику Натаван противоречит также собственным ценностям Франции

Неподобающее отношение во Франции к памятнику великой азербайджанской поэтессе Натаван - это также отношение данной страны к собственным ценностям.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend доктор исторических наук Насиман Ягублу.

"Когда мы говорим о Франции, мы имеем в виду государство, которое принесло миру большие ценности. В 1920 году во Франции состоялась Версальская конференция, начался процесс признания государств мира. Азербайджан был признан независимым государством. Одной из стран, признавших нашу независимость, была и Франция. В 1926 году во Франции была создана международная организация "Прометей". Она боролась за права угнетенных народов. Теперь же Франция перечеркивает все эти ценности, как будто их и вовсе не было. Под давлением группы армянских лоббистов они ставят крест на собственных ценностях. Это общепринятый факт, что памятники материальной и духовной культуры, принадлежащие какому-либо народу, являются достоянием всего человечества. Неподобающее отношение к памятнику Натаван - это отношение Франции также к своим поэтам и писателям", - сказал он.

Отметим, что мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмайыллы, готовила к сносу памятник Натаван.

До этого были демонтированы все таблички с указанием названия "Азербайджанский парк", где стоит памятник. После широкого резонанса вокруг этих сообщений мэрия отказалась от своих намерений.

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