В Ханкенди обнаружено брошенное армянами оружие

В городе Ханкенди обнаружено огнестрельное оружие.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 10 января на территории Ханкенди было обнаружено и изъято 3 автомата различных марок, 1 винтовка, 11 гранат, 22 магазина, 1988 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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