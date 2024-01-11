Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане

Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на совещании со вступительной речью выступают председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров и председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид.

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