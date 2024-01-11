Одной из важнейших функций азербайджанских СМИ в период выборов является предотвращение информационных угроз, недопущение возникновения информационного вакуума достоверной и оперативной информации.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов медиа на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

"В преддверии важных мероприятий, проводимых в Азербайджане, мы не раз становились свидетелями повышения активности кругов, загрязняющих информационное пространство Азербайджана, активизации непрофессиональных и политизированных элементов для оказания негативного влияния на имидж государства.

Прискорбно, что информационно-коммуникационные технологии используются для подобных целей, и это не должно оставаться без ответа. Все попытки запутать общественное мнение должны быть своевременно разоблачены.

Президент Ильхам Алиев, учитывая данные факторы, отметил, что "азербайджанские журналисты, внесшие достойный вклад в мобилизацию нашего общества во имя патриотизма, высокого национального самосознания, высших целей, должны всегда демонстрировать принципиальность, отстаивать интересы азербайджанской государственности в условиях, когда на глобальном уровне широкий размах приобретают кампании, опирающиеся на фальсифицированную и лживую информацию, обеспечивать права наших граждан на получение полной и достоверной информации, изо всех сил работать во имя прогресса нашего общества".

Мы верим, что азербайджанские СМИ, опираясь на эти ценные рекомендации главы государства, в очередной раз продемонстрируют высокий уровень профессионализма и при освещении избирательного процесса", - добавил А.Исмайлов.

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