В день выборов в Совете прессы Азербайджана будет создана горячая линия

Азербайджанские СМИ имеют большой опыт в вопросах выборов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности медиа субъектов на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Он отметил, что, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наступил новый период.

"Должны быть разработаны новые принципы национальных идеологий. Большая нагрузка ложится и на плечи нашей прессы. Выражаю благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который на днях высоко оценил труд журналистов. СМИ, как и в предыдущие годы, будут играть важную роль в истории нашего народа. Между ЦИК и Советом прессы существует многолетнее сотрудничество", - сказал Р.Меджид.

Он подчеркнул, что СМИ с большой ответственностью примут участие в выборах 7 февраля, которые сыграют важную роль в истории азербайджанского народа.

"Бесспорно, что в социальных сетях будут компрометировать некоторых кандидатов. Профессиональные СМИ должны высказывать свою позицию в таких случаях. Создание горячей линии в Совете прессы в день выборов, а также наблюдение за членами совета на различных участках будут продолжены и на этих выборах. 7 февраля через некоторое время также станет одним из самых прекрасных праздников нашего народа. Пусть весь мир увидит, что азербайджанский народ неравнодушен к избирательному процессу. Поэтому азербайджанские СМИ должны быть в авангарде", - добавил Меджид.

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