Мазахир Панахов назвал число наблюдателей, прошедших аккредитацию

На сегодняшний день аккредитацию прошли более 17 500 наблюдателей.

Об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы постараемся, чтобы международные структуры обязательно приехали и наблюдали за ходом выборов", - отметил он.

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