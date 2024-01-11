https://news.day.az/politics/1628645.html Мазахир Панахов назвал число наблюдателей, прошедших аккредитацию - ВИДЕО
Мазахир Панахов назвал число наблюдателей, прошедших аккредитацию - ВИДЕО
На сегодняшний день аккредитацию прошли более 17 500 наблюдателей.
Об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы постараемся, чтобы международные структуры обязательно приехали и наблюдали за ходом выборов", - отметил он.
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