Азербайджан показывает миру истинную модель мультикультурализма

Азербайджан известен на мировой арене как страна, которая демонстрирует настоящее мультикультурное общество, являясь для многих стран примером того, как представители различных религий и национальностей могут жить в мире, строя конструктивный диалог.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам протоиерей Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви Мефодий Эфендиев.

По его словам, примером тому служат межрелигиозный и межкультурный диалог, которые давно превратили Азербайджан в площадку, где встречаются представители разных стран и религий.

"Ни для кого не секрет, насколько глубокие и дружеские отношения между православной общиной, Управлением мусульман Кавказа, представителями религиозной общины как европейских, так и горских евреев, а также других религиозных общин. Все мы выступаем единым фронтом, и все мы решаем те или иные общие задачи и проблемы в рамках консультативного диалога", - подчеркнул Мефодий Эфендиев.

Касаясь темы недавно опубликованного отчета Госдепартамента США о религиозных свободах, он отметил, что данный отчет вызвал негативную реакцию у всех граждан Азербайджана, независимо от их религиозной принадлежности.

"В очередной раз предпринята попытка сравнить Азербайджан со странами, где отсутствует межрелигиозный диалог, религиозная толерантность и связанные с этими аспектами проявления мультикультурализма. Мы, как граждане Азербайджана, можем подтвердить, что у нас сложилась успешная модель мультикультурализма, именуемая азербайджанской моделью мультикультурализма. Суть этой модели заключается в том, что представители различных религиозных общин и национальных меньшинств живут в мире и согласии", - добавил протоиерей.

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