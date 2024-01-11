Азербайджан разрушает планы сил, не желающих, чтобы страна занимала достойное место на международной арене

Благодаря политической настойчивости и решимости Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, после Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана, в стране и в то же время в регионе появились новые политические реалии. Эти реалии, на переднем плане которых стоит лидерство Азербайджана, обусловлены такими важными факторами, как реализация исторических желаний нашего народа, полное восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов медиа на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Он отметил, что новый этап, охватывая все сферы жизни общества, обеспечивает устойчивость углубленных реформ в стране, адаптацию жизни населения к динамичному развитию современной эпохи и, таким образом, постоянство прогресса государства.

"Будучи победителем, Азербайджан является не только гордостью каждого нашего соотечественника, но еще и разрушает планы сил, которые не хотят, чтобы наша страна занимала передовые позиции, достойное место на международной арене.

Оценивая развитие независимых медиа, служащих нашим национальным интересам, как один из главных приоритетов государства, Президент Ильхам Алиев всегда высоко оценивал работу журналистов и особо отмечал роль СМИ в доведении азербайджанских реалий до местной и международной аудитории. В обращении к международному медиа-форуму, который впервые прошел в Шуше в День национальной прессы в 2022 году, важные задачи, поставленные главой государства перед журналистами, сохраняют свою актуальность", - сказал А.Исмайлов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!