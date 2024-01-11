Общий объем бесплатного эфирного времени на предвыборную агитацию должен быть не менее трех часов в неделю

Согласно статье 77.1 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, общественный вещатель создает равные условия зарегистрированным кандидатам за счет средств, выделяемых органами государственной власти. Кандидаты в президенты имеют право на бесплатное эфирное время в эфире общественного вещателя. Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого на предвыборную агитацию, должен быть не менее трех часов в неделю.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности медиа субъектов на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

"Предоставляемое бесплатное эфирное время распределяется между зарегистрированными кандидатами на равных условиях и в равных объемах. Бесплатное эфирное время должно быть зарезервировано на время, доступное для просмотра более широкой аудитории. Время и дата выхода предвыборных материалов в эфир определяются жеребьевкой, проводимой соответствующей избирательной комиссией с участием представителей вещателя. Информация о месте и времени проведения жеребьевки официально публикуется", - отметил он.

Председатель Аудиовизуального совета упомянул, что общественный вещатель должен иметь резервное эфирное время для проведения предвыборной кампании на платной основе.

"Размер и условия оплаты для всех зарегистрированных кандидатов должны быть одинаковыми, и соответствующая информация о них должна быть опубликована не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения (распоряжения) о назначении выборов. Общий объем резервного эфирного времени, который общественный вещатель предоставит в платное пользование, в соответствии со статьей 80.5 Избирательного кодекса, не может быть меньше предоставляемого общего объема бесплатного эфирного времени (три часа) и более чем в два раза превышать этот объем", - сказал И.Саттаров.

Он подчеркнул, что для каждого зарегистрированного кандидата норма использования запасного эфирного времени на платной основе определяется путем деления общего объема времени на общее количество зарегистрированных кандидатов.

"То есть, например, если в общей сложности выделено 3,5 часа (210 минут) оплачиваемого эфирного времени и есть семь кандидатов, то каждый из них может использовать 30 минут оплачиваемого времени.

Частные вещатели свободны в этом вопросе и должны сообщить в ЦИК о своем желании участвовать в процессе предвыборной платной агитации. Они не могут быть принуждены к распространению материалов, связанных с предвыборной пропагандой. Если такие материалы транслируются частным вещателем, условия трансляции должны быть одинаковыми для всех кандидатов", - добавил он.

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