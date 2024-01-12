У Азербайджана будет немало союзников в вопросе разоблачения французского неоколониализма

Франция потеряла значительную часть своего влияния в регионе Сахеля на африканском континенте. С когда-то имевшей доминирующее положение в Африке Францией перестали считаться Мали, Буркина-Фасо, Нигер. Это привело к выводу миротворческой миссии ООН из Мали, а также французского посла и военных из Нигера. Франция столкнулась с сильнейшим политическим кризисом в отношении своих бывших колоний в Африке. У Азербайджана будет немало союзников в вопросе разоблачения французского неоколиализма cреди развивающихся стран, столкнувшихся с постколониальными реалиями.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По его словам, министерство иностранных дел Франции, французский парламент и президент Эммануэль Макрон находятся под сильным влиянием армянской диаспоры и они используют антиазербайджанские нарративы в своих внутриполитических интересах.

"Макрон был чрезвычайно агрессивен по отношению к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану летом 2020 года, когда между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье возникла напряженность. Тогда Франция предложила Греции возможность обновления своего флота путем поставки новых фрегатов. Такую же тактику Макрон выбрал в отношении Азербайджана. Мы помним реакцию МИД Франции на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, ознаменовавшее конец Второй Карабахской войны, когда французская сторона выступила с обвинениями в адрес Азербайджана", - отметил наш собеседник.

Американский дипломат не считает, что Франция хочет запугать Азербайджан, продавая оружие Армении.

"Милитаризации Армении со стороны Франции отражает реальность того, что армия Армении была разбита Азербайджаном во время Второй Карабахской войны. Существует элемент проармянских политических настроений, который мотивирует Францию вооружать Армению. Остается незамеченным еще один стратегический интерес Франции, который заключается в том, чтобы установить военный баланс на Южном Кавказе и держать ситуацию стабильной. Вряд ли эту политику можно назвать правильной, поскольку у Азербайджана нет никаких намерений захватывать какую-либо часть территории Армении. Азербайджан освободил все свои исконные территории от армянской оккупации и незаинтересован начинать новый конфликт", - резюмировал Мэтью Брайза.

Напомним, 10 января Президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам заявил, что Азербайджан будет способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига.

Абдул Керимханов