Мы поддерживаем достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

США поддерживают прочное и достойное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе сегодняшнего брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Нас очень воодушевляет то, что они продолжают насыщенную повестку на двустороннем уровне и решать вопросы, которые остаются между ними. Нам еще есть над чем работать, и в той мере, в какой мы можем быть полезны, мы рады поддержать. Мы хотели бы, чтобы обе стороны выиграли от мирного соглашения, и будем работать в этом направлении любым наиболее приемлемым способом", - сказал он.

Джеймс О'Брайен добавил, что США хотели бы иметь возможность обсудить все вопросы, стоящие на повестке дня, с обеими странами.

Отметим, что в декабре 2023 года О'Брайен заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне для проведения переговоров по мирному соглашению.

Позже в МИД Азербайджана сообщили, что место и дата следующей встречи министров иностранных дел еще не согласованы.

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