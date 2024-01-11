Франция пытается навязать свои интересы на Южном Кавказе

Процессы, происходящие сегодня в регионе, успехи, достигнутые Азербайджаном, еще раз подтверждают, что говорить с Азербайджаном языком давления и угроз бессмысленно. К сожалению, Франция выбрала именно этот путь.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса Азербайджана Солтан Мамедов.

Он отметил, что официальный Баку всегда занимал открытую, искреннюю и объективную позицию в двусторонних отношениях. "Франция же заняла предвзятую позицию, и в частности после 44-дневной войны. Она мобилизовала все свои возможности для формирования антиазербайджанского мнения, пыталась добиться принятия санкций на международном уровне. Как отметил в интервью местным телеканалам Президент Азербайджана, в этом отношении баланс в политике Франции был нарушен еще до второй Карабахской войны. После войны это стало проявляться более заметно. Сегодняшние результаты, геополитическая ситуация на Южном Кавказе, новая конфигурация безопасности дают основания говорить о том, что эта политика не принесла успеха Франции. Напротив, ошибки, допущенные правительством Макрона, значительно ослабили возможности влияния на Южный Кавказ", - сказал Мамедов.

Депутат подчеркнул, что опыт недавнего периода и процессы, происходящие в настоящее время в регионе, наглядно показывают, что без участия или вклада Азербайджана реализация серьезных проектов в этом регионе, решение стоящих на повестке дня вопросов невозможны.

"Это связано не только с природными ресурсами, экономическими возможностями, военным потенциалом и другими показателями страны. Азербайджан зарекомендовал себя как стабильный, надежный партнер в системе международных отношений. Наша страна активно проводит активную и прагматичную внешнюю политику. У нас есть внешнеполитическая стратегия, которая позволяет нам на самом высоком уровне защищать собственные интересы, а также учитывать интересы наших партнеров. Эта стратегия, определенная Президентом Ильхамом Алиевым, является главной причиной всех успехов, достигнутых нами за последние годы", - сказал он.

Мамедов отметил, что Азербайджан выступает за решение именно странами самого региона вопросов, связанных с судьбой народов Южного Кавказа, и неоднократно заявлял об этом на самом высоком уровне. А Франция, далекая от региона, пытается навязывать здесь свои интересы, что с практической точки зрения невозможно и бесполезно. "Многие события, происходящие не только в нашем регионе, но и на международной арене в целом, показывают, что некоторые государства, в том числе Франция, не могут правильно оценить изменения, происходящие в мире, в том числе на Южном Кавказе. Эти неправильные оценки в конечном итоге являются основной причиной неудач, с которыми сталкиваются эти страны. А у Азербайджана есть четкие стратегия и планы в отношении будущего. Как отметил глава азербайджанского государства, для Азербайджана начинается новая эра. Уверен, что благодаря нашему единству, силе нашего государства мы достигнем и наших новых целей", - сказал он.

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