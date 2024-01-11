Забастовки поставили Германию на колени

Транспортная система Германии оказалась на грани краха, поскольку машинисты поездов объявили забастовку, вынудив пассажиров выезжать на автомагистрали, заблокированные массовыми протестами фермеров.

На третий день т.н. "недели храбрости", проводимой представителями немецкого сельского хозяйства, тысячи тракторов блокировали дороги и центры городов, а машинисты поездов начали забастовку из-за плохой оплаты и невыносимых условий труда.

Как пишет The Telegraph, 64-часовая забастовка водителей парализовала городские метрополитены и остановила 80 процентов железнодорожных сетей дальнего следования, а таблоид Bild предупредил о риске "транспортного коллапса в Германии".

Пассажиры железнодорожного транспорта были вынуждены искать обходные пути, но многие из них также заблокированы фермерами, которые протестуют по всей Германии против постепенного прекращения субсидий на дизельное топливо.

Водители грузовиков тоже бастуют, а врачи угрожали сделать тот же шаг в начале этой недели, оказывая давление на канцлера Олафа Шольца и его правительство.

По мере роста напряженности в стране, которая известна как самая стабильная в Европе, министр сельского хозяйства Джем Оздемир предупредил об "опасном" расколе, возникающем в немецком обществе.

"Люди в сельской местности чувствуют себя обделенными и обеспокоены тем, что в политике все больше доминируют горожане", - сказал он.

По го словам, это опасный разрыв, который может привести к таким ситуациям, как в Соединенных Штатах, где люди не разговаривают друг с другом и не верят друг другу, потому что обвиняют всех вокруг в причинении всего зла в мире".

Кроме того Йоахим Руквид, президент Ассоциации немецких фермеров, выступил с тирадой против чиновников "берлинского пузыря", обвинив их в том, что они оторвались от общества.

Правительству необходимо прислушаться к "тем, кто выполняет в Германии повседневную работу, включая фермеров", сказал он, а зачем заявил , что правительство консультировали люди, "которые никогда не работали и никогда не потели".

Хотя правительство Германии, возможно, и сможет разрешить забастовку машинистов поездов, протесты фермеров создают гораздо большую головную боль. Шольц уже пытался пойти на компромисс с фермерами, отказавшись от ранее принятого плана по сокращению некоторых налоговых льгот. Он также пообещал постепенно отказаться от своих действий в течение нескольких лет вместо того, чтобы сокращать их сейчас.

Но это не успокоило фермеров, которые намерены продолжать протесты всю неделю, несмотря на то, что правительство исключает дальнейшие компромиссы.

Присутствие крайне правых и неонацистских группировок на протестах некоторых фермеров также усилило опасения, что демонстрации могут быть захвачены антиправительственными экстремистами.

В декабре правительство Шольца заявило, что ему необходимо сократить субсидии фермерам, чтобы помочь заполнить огромную дыру в немецком бюджете, образовавшуюся из-за решения суда, запретившего использование фондов эпохи пандемии в будущих проектах.

В Германии идут интенсивные дебаты о том, является ли повышение налогов и сокращение субсидий правильным путем вперед. Альтернативным решением могло бы стать продление срока действия так называемого долгового тормоза в Германии - конституционного ограничения бюджетного дефицита.

Однако против этого шага решительно выступает ключевой партнер Шольца по коалиции - Кристиан Линднер, министр экономики, член экономически либеральной партии СвДП.