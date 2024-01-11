Проводимая Президентом Ильхамом Алиевым политика служит национальным интересам страны

Проводимая Президентом Ильхамом Алиевым политика служит национальным интересам азербайджанского государства и народа. Именно благодаря этой политике стала возможна историческая победа Азербайджана в 44-дневной войне.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Говоря о вчерашнем интервью главы государства местным СМИ, Гараев сказал, что такие интервью уже приобрели традиционный характер. "Глава государства затронул в своем интервью многие важные вопросы. Президент Азербайджана своей внешней и внутренней политикой неоднократно доказал всему миру, что вмешательство во внутренние дела Азербайджана, оказание на страну давления невозможно. Мы были свидетелями этого во время Отечественной войны и после нее. После успешных локальных антитеррористических мероприятий в прошлом году суверенитет Азербайджана был полностью обеспечен. Карабахская проблема решена, наш территориальный суверенитет полностью восстановлен, и тем самым завершен большой период. Можно сказать, что для Азербайджана уже начинается новый этап, и даже новая эра развития. Началом нового этапа станут президентские выборы 7 февраля", - сказал Гараев.

Он отметил, что на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, безопасно и благополучно возвращаются на родные земли бывшие вынужденные переселенцы, решаются вопросы их трудоустройства и другие вопросы. Глава государства в очередной раз внес ясность в эти вопросы в своем интервью, добавил Гараев.

Было подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев вновь заявил о твердой позиции Азербайджана касательно мирного договора с Арменией. "Сегодня мы видим, что различные государства, организации, манипулируя Арменией, пытаются оказать определенное влияние и давление на Азербайджан. Однако эти попытки не увенчались успехом. Азербайджан не нуждается в чьих-либо гарантиях и выступает за подписание мира в двустороннем формате. Еще один важный вопрос - определение границ. Позиция Азербайджана и здесь однозначна. Армения и ее покровители для определения границ хотят взять за основу карты 70-х годов прошлого века. Азербайджан не может с этим согласиться" , - сказал Гараев.

Коснувшись вопроса вооружения Армении и возможной угрозы Азербайджану в будущем, он отметил, что любой источник угрозы для Азербайджана будет немедленно уничтожен.

"Глава государства, говоря об этом, в то же время направил открытый и жесткий месседж реваншистам в Армении и их покровителям. Вооружение ими Армении и то, что армянские власти ведутся на их обещания, чреваты для официального Еревана серьезными последствиями. Принимая это во внимание, армянская сторона должна по достоинству оценить мирные предложения Азербайджана и скорее начать принимать адекватные шаги", - сказал Гараев.

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