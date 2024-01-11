США верят в возможность установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о прогрессе достигнутом между сторонами по мирному процессу в результате визита старшего советника Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луи Боно на Южный Кавказ.

"Мы по-прежнему верим, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Это то, над чем департамент продолжит работать. Координатор Луи Боно, госсекретарь и другие продолжают активно этим заниматься", - сказал он.

Напомним, что 8 января Луи Боно посетил Ереван. В ходе визита были обсуждены вопросы армяно-азербайджанской нормализации.

В ответ на запрос Trend в посольстве США в Баку прокомментировали визит Боно, отметив, что тот часто посещает Южный Кавказ, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу между Баку и Ереваном и пути достижения прочного и достойного мира.

"У нас нет подробностей, которые можно было бы объявить. Боно регулярно общается с рядом ключевых заинтересованных сторон в Армении и Азербайджане, чтобы поддержать мирный процесс. Мы готовы оказать помощь любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа", - сказали в диппредставительстве.

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