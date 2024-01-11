Месседжи Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Армении и ее покровителям

Автор: Акпер Гасанов

Любое публичное выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева является событием, важным не только для нашей страны, но и для всего региона Южного Кавказа и даже для государств, находящихся вдалеке от него, но имеющих планы по отстаиванию тут своих интересов. Глава нашего государства всегда и всем дает поразительно четкие ответы, посылает важные месседжи.

Мы уже видели, как он блестяще отразил попытки оказания информационного давления на Азербайджан в ходе 44-дневной войны. Журналисты ведущих мировых СМИ, зачастую изначально негативно настроенные к нашей стране, оказывались в итоге беззащитными перед четкими аргументами Президента Азербайджана. Наиболее яркий пример - его ответ на выпад корреспондентки BBC по поводу якобы "существующей цензуры" и "притеснении оппозиции" в нашей стране.

Глава нашего государства указал на "двойные стандарты" Запада и задал жесткий вопрос, повергший в беспомощное состояние журналистку, которая возомнила себя прокурором: "Как вы оцениваете происходящее с господином Ассанжем? Это и есть проявление свободы печати в вашей стране?"

На что журналистка растерялась и попыталась сменить тему разговора. Но в Сети данный отрывок из интервью Президента Азербайджана корреспондентке BBC набрал многомиллионные просмотры, вызвал бурю восторга в адрес главы нашего государства.

Прекрасно помню, что даже армяне, проживающие в РА и за ее пределами, констатировали блестящий дар полемиста, сильные аргументы Президента Ильхама Алиева. Уверен, что и сейчас, после просмотра его ответов, данных в интервью отечественным телеканалам, многие армяне снова согласятся с логичностью, обоснованностью и справедливостью сказанного главой нашего государства.

Да и как можно отрицать очевидное?! Ведь, Президент Азербайджана перечислял очевидные факты, доказывающие, что нынешнее руководство Армении, даже после поражения в 44-дневной войне и после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предпочло осуществлять шаги, именуемые переходом за все возможные "красные линии".

Было поздравительное письмо премьер-министра Армении Пашиняна сепаратистскому режиму, отправленное им 2 сентября? Было. Имели место 9 сентября незаконные "выборы" на временно оккупированных территориях Азербайджана? Имели. Продолжался минный террор со стороны Армении, жертвами которого стали несколько наших военных? Продолжался.

Предупреждал официальный Баку руководство Армении и ее союзников о том, что такое положение вещей не может оставаться без ответа? Предупреждал. В результате, была проведена блестящая, однодневная антитеррористическая операция, по итогам которой Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, незаконный режим карабахских сепаратистов заявил о самороспуске, а бывшие лидеры хунты были задержаны и доставлены в Баку.

Это и есть торжество справедливости, а также очередное доказательство того, что никто и ничто не в состоянии остановить Азербайджан, возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым, который в интервью отечественным телеканалам констатировал, что в Баку не могут понять, в чем заключается позиция Армении. Он иронично напомнил о том, что было время, когда руководство РА считало, что что ее граница находится в Агдаме.

"Мы не отойдем ни на шаг от наших позиций как мая 2021 года, так и сентября 2022 года, так как эта граница должна быть установлена. Однако наша дислокация, которая сегодня оспаривается Арменией, не охватывает ни одного населенного пункта. На позициях, высотах, где мы стоим, никто никогда не жил. Армения же сегодня продолжает оккупацию наших сел, и это невыносимо", - заявил глава нашего государства.

И ни у кого, даже в Армении, не может вызывать сомнений готовность и способность Азербайджана положительно решить этот вопрос, снова добиться торжества справедливости, вопреки "финтам ушами" со стороны официального Еревана и поддержки, который ему оказывают разные страны мира.Да, Президент Азербайджана и Верховный Главнокомандующий снова послал им четкий месседж.

"Армения должна знать, что, сколько бы оружия она ни покупала, как бы она ни поддерживалась, любой источник угрозы для нас будет немедленно уничтожен. Я этого не скрываю, чтобы завтра никто не сказал, что произошло что-то неожиданное. Пусть все услышат, что если мы обнаружим для себя реальную угрозу, а не эту французскую рухлядь, не эти консервные банки под названием "Бастион", то сразу предпримем превентивные меры для их уничтожения", - заявил он.

И я уверен, что на очень многих, как в Ереване, так и в иных столицах, эти слова подействуют отрезвляюще.