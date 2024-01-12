Завтра истекает срок уточнения списка избирателей за рубежом в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Завтра истекает срок включения (на основании данных о количестве избирателей) и уточнения списков избирателей, проживающих за пределами Азербайджанской Республики или находящихся в длительной зарубежной командировке и зарегистрированных в дипломатических представительствах или консульских управлениях Азербайджанской Республики. Также завтра истекает срок утверждения списков избирательных округов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом было отмечено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджанской Республике.

Согласно Календарному плану, список должен быть утвержден Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на основании представления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики не менее чем за 25 дней до дня голосования (до 13 января 2024 года).

При этом срок выдачи открепительных удостоверений для голосования участковым избирательным комиссиям от окружных избирательных комиссий истекает 13 января.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. На сегодняшний день 17 человек обратились за подтверждением выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло 7 человек.

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