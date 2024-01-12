Аппарат Омбудсмена регулярно наблюдал за выборами в Азербайджане и приобрел опыт в этом направлении

В день выборов каждый наблюдатель, являющийся сотрудником Аппарата омбудсмена, каждый час передает омбудсмену полученную на местах информацию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева во время выступления на заседании круглого стола на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

По ее словам, за период своей деятельности омбудсмен с сотрудниками регулярно наблюдали за проведенными в Азербайджане президентскими, парламентскими и муниципальными выборами, а также референдумами в качестве независимых наблюдателей и, тем самым, приобрели достаточный опыт в этом направлении.

"В день выборов каждый наблюдатель, являющийся сотрудником аппарата, ежечасно передает полученную на местах информацию омбудсмену, и соответствующая информация об этом оперативно доводится до сведения ЦИК и общественности через СМИ из информационного центра ЦИК.

В целом, в результате этих наблюдений хотелось бы отметить, что выборы в прошедшие периоды проходили в условиях высокой активности населения, демократично, свободно, прозрачно, справедливо и дисциплинированно, в порядке, установленном законодательством. Следует отметить, что избирательные права граждан обеспечены, для избирателей созданы условия, связанные с реализацией их избирательных прав.

Случаев нарушений, влияющих на результаты голосования, вмешательства должностных лиц каких-либо государственных органов, представителей исполнительной власти и полиции не наблюдалось", - добавила С.Алиева.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. На сегодняшний день 17 человек обратились за подтверждением выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло 7 человек.

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