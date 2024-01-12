В Ханкенди обнаружено 27 гранат, 13 автоматов и другое оружие

11 января в ходе предпринятых сотрудниками полиции мер в городе Ханкенди было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.

Обнаружено и изъято 13 автоматов разных марок, 4 пистолета, 27 гранат, 20 запалов, 7 винтовок разных марок, 83 магазина, 3 663 патрона различного калибра и другие боеприпасы.

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