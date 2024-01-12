Очередная фейковая сенсация армянских пропагандистов

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские пропагандисты запустили антиазербайджанскую фейковую сенсацию. Четыре армянских "независимых" автора рассказали миру, в одном из неизвестных никому изданий миру о том, что Азербайджан строил концлагерь для армян. В качестве доказательств были приведены несколько снимков, на которых армяне и разглядели "концлагери".

Несмотря на то, что армянская пропаганда всегда придумывала невероятные сценарии и страшилки для продвижения своей линии, в этот раз им удалось превзойти самих себя. Но как и всегда, их аргументы не выдерживают никакой критики. Любой человек, интересующийся событиями в регионе знает, что Азербайджан ускоренными темпами восстанавливает все, что армяне уничтожили за последние три десятилетия. И армяне решили воспользоваться этим, представив снимки и предложив поверить им на слово, обосновывая это "геноцидами", "блокадами" и другими тезисами. Причем сами "аналитики" признают в статье, что могут ошибаться в своих выводах, но здание уж больно напоминает им "концлагерь".

Но армянские "специалисты" забыли о том, что с миссией в Карабахе находилась миссия ООН, которая не нашла фактов каких-либо нарушений. При всей критике ООН, если бы было что-то подобное, то это обязательно зафиксировали в документах. По весьма простой причине: ООН всеми силами пытается избежать потенциальных скандалов и возможных обвинений. А раз специалисты этой организации отметили, что в Карабахе порядок, то так оно и было. Да и потом, кому мы будем верить, четырем "специалистам" сомнительного качества или миссии ООН?

Армянскому пропагандисткому сообществу пора завязывать со своими глупыми манипуляциями. Надавить на Азербайджан они не могут и за годы эти попытки не принесли им успеха. А врать всей планете бесполезно, так как не все в мире думают так, как думают армянские пропагандисты. Да и у большинства людей интересующихся данной тематикой имеется критическое мышление, в отличии от второсортных армянских пропагандистов.