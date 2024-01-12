Жакып Асанов назначен координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на президентских выборах в Азербайджане
Распоряжением Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане назначен заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жакып Асанов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Секретариата Совета МПА СНГ, его кандидатуру выдвинул Сенат Парламента Республики Казахстан.
В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств - участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.
Международные наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге внеочередных президентских выборов по приглашению Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой.
Напомним, внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.
Согласно Конституции Азербайджана, Президент республики избирается на семилетний срок.
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