В Центре Гейдара Алиева в Баку проходит конференция на тему "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Конференция инициирована представителями различных бизнес-ассоциаций, бизнесменами, работающими в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, логистике, ИКТ, здравоохранении, страховании, туризме, текстильной и других сферах.

На мероприятии ожидается показ фильма, посвященного достижениям в деле диверсификации экономики Азербайджана и развития частного сектора за последние 20 лет.

По итогам мероприятия от имени участников конференции будет принято заявление в поддержку политического курса, реализуемого под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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