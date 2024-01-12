В Азербайджане существует положительная практика в отношении избирательного права.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева во время выступления на заседании круглого стола на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

По ее словам, все выборы были проведены в соответствии с Избирательным кодексом, была подтверждена приверженность Азербайджанской Республики принципам правового, демократического государственного строительства, обеспечения прав и свобод человека, дальнейшей демократизации общества, развития управления, национального законодательства и избирательных технологий, укрепления традиций национальной государственности.

"Учитывая положительный опыт прошлых лет, Уполномоченный по правам человека, сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров, во время внеочередных президентских выборов по собственной инициативе будут осуществлять наблюдение на избирательных участках, в том числе организованных в воинских частях, пенитенциарных учреждениях и других закрытых учреждениях, как в столице, так и в регионах страны.

Хочу отметить, что в нашей стране существует положительная практика в отношении избирательного права. Именно поэтому наша цель направлена исключительно на более четкое разъяснение прав человека, в том числе избирательных прав и процедур. Таким образом, каждый избиратель должен знать, что он вправе голосовать за любого кандидата, которому он доверяет, и знать, как это сделать, не подвергаясь никакому влиянию", - добавила С.Алиева.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. На сегодняшний день 17 человек обратились за подтверждением выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло 7 человек.

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