На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов.

Ф. Халилов отметил, что сегодня Азербайджан и Армения должны двигаться в сторону мира.

"Каждый гражданин Азербайджана сегодня испытывает гордость за страну. Мы счастливы, что дожили до этого дня. Мы этого достигли, невзирая на огромные трудности на нашем пути", - подчеркнул он, говоря о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Помимо этого, народный художник упомянул, что сегодня отношение некоторых стран к Азербайджану является необъективным.

"В отношении Азербайджана применяются двойные, и даже тройные стандарты. Но Азербайджан стоит на своем, достойно отвечая империям на самом высоком уровне", - добавил Ф.Халилов.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

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