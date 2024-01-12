Несколько должностных лиц азербайджанской армии отправлены в запас и отставку

Несколько должностных лиц азербайджанской армии отправлены в запас и в отставку.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно соответствующему пункту Положения "О прохождении военной службы" несколько должностных лиц азербайджанской армии, достигших предельного возраста нахождения на действительной военной службе, были отправлены в запас и в отставку.

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