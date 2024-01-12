Захарова подчеркивает деструктивность армянских заявлений о российских миротворцах

Заявления Армении касательно деятельности российских миротворцев деструктивны.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

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