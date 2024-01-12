https://news.day.az/politics/1628891.html Захарова подчеркивает деструктивность армянских заявлений о российских миротворцах
Захарова подчеркивает деструктивность армянских заявлений о российских миротворцах
Заявления Армении касательно деятельности российских миротворцев деструктивны.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.
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