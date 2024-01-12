Захарова раскритиковала армян за фейк о т.н. «этнической чистке» в Карабахе

Сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова коснулась утверждений армянской стороны касательно так называемой "этнической чистки" в Карабахе, сообщает в пятницу Day.Az.

"Хотелось бы предоставления каких-то фактов, если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной. Например, ООН или какой-либо другой организации. Если есть хоть какой-то документ, или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные "этнические чистки" были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ", - сказала она.

Напомним, что 1 октября 2023 года миссия ООН прибыла в Карабах для ознакомления с ситуацией на местах и ​​определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входили представители различных ведомств ООН.

В своем заявлении миссия ООН опровергла утверждения армян о так называемой "этнической чистке" в Карабахе.

"Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила в воскресенье, 1 октября, Карабахский регион Азербайджана. Отправляясь из Агдама, миссия посетила город Ханкенди, где встретилась с местным населением и ознакомилась с ситуацией в сферах здравоохранения и образования. В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе", - говорилось в заявлении.

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