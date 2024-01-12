В Азербайджане состоялся практический семинар, посвященный роли и обязанностям СМИ на президентских выборах

12 января состоялся практический семинар "Роль и обязанности медиа на президентских выборах", организованный совместно Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и Агентством развития медиа Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, организованном с целью повышения осведомленности представителей СМИ и дальнейшего повышения эффективности их деятельности на внеочередных президентских выборах, наряду с представителями ЦИК и Агентства развития медиа, приняли участие представители 20 медиа-субъектов.

Представитель Агентства развития медиа Натиг Мамедли подчеркнул важность правильного и эффективного доведения до общественности информации об избирательном процессе, отметив, что на субъекты СМИ в этой ответственной работе ложится большая задача. Он отметил, что семинар по обмену информацией с представителями СМИ и организации профессиональной деятельности медиа будет полезен журналистам.

Член ЦИК Илькин Шахбазов рассказал о теоретических аспектах и возможностях реализации избирательного права, закрепленного в Конституции Азербайджанской Республики в качестве одного из основных прав и свобод человека. Он подчеркнул, что Избирательным кодексом определены роли и обязанности субъектов выборов различного статуса в процессе подготовки и проведения выборов для более эффективного обеспечения избирательных прав граждан.

Субъекты СМИ также должны четко соблюдать требования избирательного законодательства, будь то в установлении гласности и прозрачности в избирательном процессе или на этапе предвыборной агитации и при осуществлении своей профессиональной деятельности в день голосования. Пресс-группа, действующая при ЦИК и состоящая в основном из журналистов, осуществляет контроль за соблюдением установленных Избирательным кодексом правил проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации.

Затем на семинаре начальник отдела СМИ и коммуникаций Секретариата ЦИК Шахин Асадли провел презентацию об освещении выборов в СМИ, предусмотренных законодательством процессуальных условиях предвыборной агитации, которая является одним из важнейших этапов, субъектах, имеющих право на проведение предвыборной агитации, а также процедурах в день голосования.

Он отметил, что зарегистрированные для участия на президентских выборах кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, а также уполномоченные представители и доверенные лица политических партий, кандидат которых прошел регистрацию, имеют право свободно проводить предвыборную агитацию, самостоятельно определяя ее формы и методы, не запрещенные законом.

Шахин Асадли также дал подробную информацию о процедурах в день выборов в формате практического занятия. Он довел до сведения участников законодательные основы осуществления и регулирования процедуры открытия избирательного участка, актов голосования, исключительных случаев в день выборов и других подобных процедур.

В конце семинара были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.

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