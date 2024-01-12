НАТО обеспечивает безопасность TAP

Два минно-поисковых корабля второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) НАТО тесно сотрудничали с ВМС Италии и местными властями для мониторинга Трансадриатического трубопровода (TAP) на дне Адриатического моря, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на организацию.

"Регулярный мониторинг целостности критической подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели связи, обеспечивает как передачу энергоресурсов, так и обмен данными между странами. Примерно треть природных ресурсов транспортируется по подводным кабелям. TAP, который поставляет природный газ в Европу с азербайджанского газового месторождения "Шах Дениз", имеет решающее значение для энергетической политики Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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