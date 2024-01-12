Состоялось заседание в рамках арбитражного процесса, инициированного Азербайджаном против Армении

12 января 2024 года в штаб-квартире Постоянного арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) состоялось процессуальное заседание в рамках межгосударственного арбитражного процесса, инициированного Азербайджанской Республикой против Республики Армения на основании Договора об Энергетической хартии. На заседании Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

27 февраля 2023 года Азербайджан инициировал арбитражный процесс с требованием компенсации за нарушение Арменией многочисленных положений Договора об Энергетической хартии и принципов международного права. В арбитражном уведомлении Азербайджана было указано, что Армения нарушила свои международные обязательства, отказавшись признать и уважать суверенные права нашей страны на энергетические ресурсы, расположенные в Карабахском регионе, являющемся международно признанной территорией Азербайджана и находившемся под оккупацией Армении почти 30 лет.

В период незаконной оккупации Армения незаконно лишила Азербайджан доступа к его энергетическим ресурсам и возможности их разработки, а также использовала эти ресурсы в собственных целях и для получения прибыли. Также пресекалось использование Азербайджаном богатых ресурсов водной, ветровой и солнечной энергии в Карабахском регионе страны.

Арбитражный процесс был инициирован Азербайджаном в рамках Договора об Энергетической хартии после того, как вопрос не нашел удовлетворительного решения в ходе нескольких раундов дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией. Дело будет рассматриваться Арбитражным судом, состоящим из трех судей, назначенных с обеих сторон. Арбитражному суду предложено вынести окончательное решение касательно неисполнения Арменией своих юридических обязательств по Договору об Энергетической хартии и потребовать справедливой компенсации в соответствии с нормами международного права.

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