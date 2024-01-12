Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Лада Евграшина

Принятое 11 декабря 2023 года решение о проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку на полном основании можно назвать историческим событием для Азербайджана, и страна постарается в полной мере использовать этот шанс не только для укрепления позиций на мировой арене, но и для активизации диверсификации своей экономики с целью обеспечения устойчивого развития государства.

Отметим, что председательство в COP осуществляется на основе ротации каждый год одной из стран пяти регионов ООН (Африки, Азии, Латинской Америки, Карибского бассейна и Европы), причем в этих регионах среди государств группы также соблюдается очередность.

На 2024 год председатель выбирался из Восточноевропейской группы, и претенденты Армения и Болгария сняли свои кандидатуры на проведение COP29 в пользу Азербайджана.

И если с Болгарией у Азербайджана сложились долгосрочные партнерские отношения, в частности, не в последнюю очередь благодаря энергетическому сотрудничеству, то в решении Армении хотелось бы усматривать жест доброй воли на пути достижения прочного мира в регионе Южного Кавказа во имя процветания его населения.

В повестке запланированной на ноябрь 2024 года встречи COP29 зафиксированы важнейшие вопросы современности, в том числе влияние изменения климата на сектор здравоохранения и увеличение инвестиций в новые проекты в этом контексте.

Таким образом, в Баку в течение двух недель мероприятия предстоят сложные и отнюдь не формальные дискуссии, успех которых будет зависеть от политической воли стран-участниц COP 29 и нахождения взаимоприемлемых решений в отношении выделения средств для эффективной реализации тех "зеленых" инициатив, которые будут касаться здоровья и долголетия каждого жителя Земли.

Подобная повестка встречи предполагает огромную степень ответственности, которая ложится и на плечи Азербайджана - страны, принимающей COP29. Географическое расположение Азербайджана, мягкие климатические условия благоприятны не только для физического здоровья его жителей, но и для развития "зеленых проектов". И хотя Азербайджан известен всему миру как страна со старейшей историей нефтедобычи, её руководство в XXI веке демонстрирует намерение активно развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и в основе такой стратегии находятся как здоровый расчет, так и забота о будущих поколениях.

В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", однако еще задолго до этого страна уже начала осуществлять реальные шаги на пути к "зеленой экономике". Портфель подписанных Азербайджаном с 2019 года соглашений по созданию ВИЭ с ведущими мировыми компаниями в этой сфере внушителен и еще будет пополняться с учетом того, что технический потенциал возобновляемых источников энергии страны составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море.

Экономический потенциал ВИЭ составляет 27 ГВт, в том числе энергии ветра - три тысячи мегаватт, солнечной энергии - 23 тысячи мегаватт, биоэнергетический потенциал - 380 мегаватт. Потенциал горных рек оценивается в объеме 520 мегаватт.

Азербайджан нацелен и на сокращение выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов - к 2050 году по сравнению с 1990 годом.

В интервью азербайджанским СМИ 10 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что "благодаря нашим очень точным и продуманным дипломатическим шагам мы получили возможность для проведения в Азербайджане COP29 - этого престижного мероприятия".

"Накануне голосования на многие страны оказывалось давление: "упаси господь, не голосуйте за Азербайджан", но они потерпели фиаско", - сказал глава государства, отметив, что "сразу после того, как мы уже удостоились чести принять COP29, против нас началась медиа-кампания".

"Традиционные акторы - "Вашингтон Пост", "Нью-Йорк Таймс" - вы помните, президент Трамп назвал их "фейкньюс" и вполне справедливо, "Фигаро" и другие тут же развернули против нас грязную кампанию. Без всяких на то оснований. Они подвергли огню критики даже нашего министра экологии, назначенного мною президентом "COP 29". Он, наверное, впервые сталкивается с такими случаями. Они выражали претензии, что он долгие годы работал в нефтяной компании. Что это значит? Я тоже девять лет работал в нефтяной компании, и что? Этот человек работал в нефтяной компании в должности вице-президента по экологии. После этого он уже шесть лет является министром экологии. Все это игнорируется, словно это не так. Словно в его биографии есть только работа в нефтяной компании. Во всяком случае, все это естественно, так как мы сталкиваемся с подобной кампанией при проведении всех международных мероприятий, будь то Европейские игры или "Евровидение", даже Конгресс астронавтики" - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что в свое время с претензиями в отношении проведения COP пришлось столкнуться и таким нефтегазодобывающим странам, как Объединенные Арабские Эмираты, Египет. "Но к этому следует подойти с другой точки зрения. Эти страны - страны, богатые нефтью и газом, находятся внутри данного процесса. Они хотят внести вклад в наше общее дело. И Азербайджан, и еще больше Объединенные Арабские Эмираты не только спокойно обеспечивают свою энергетическую безопасность и без зеленой энергии, но даже обеспечивают энергетическую безопасность многих других. Но это - символ большой ответственности. Показатель того, что мы хотим направить наши средства в эту сферу, с тем чтобы в наших странах, как говорится, развивалась зеленая энергия, а также чтобы внести вклад в мировое сообщество", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, COP29 станет "большим опытом для нас, так как это международное мероприятие, международная конференция номер один в мире".

"То, что Азербайджан будет руководить данным процессом, конечно же, вселяет чувство гордости", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства в беседе с местными телеканалами раскрыл детали плана развития "зеленой энергетики".

"Мы сегодня придаем очень серьезное значение данному вопросу и считаем, что мы и здесь добьемся поставленной цели. А цель заключается в том, чтобы не отставать от процессов, происходящих сегодня в мире, в частности, на энергетическом пространстве планеты, так как сегодня все мы хорошо знаем, что многие бывшие ведущие нефтяные компании сменили даже названия и превратились в энергетические компании, и потребность в зеленой энергии постепенно будет возрастать. Если в инвестиционном портфеле компаний, осуществляющих деятельность в нефтегазовом секторе, не будет проектов зеленой энергии, то они столкнутся с большими трудностями. Так что нам необходимо находиться в этом общем тренде. И мы обладаем огромным потенциалом по зеленой энергетике", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что Международная финансовая корпорация (одна из структур Всемирного банка), в частности, подтвердила потенциал Азербайджана на Каспии в объеме 157 тысяч мегаватт.

"Поэтому это направление сегодня является приоритетным в энергетическом секторе. Уже в октябре минувшего года была сдана в эксплуатацию первая крупная солнечная электростанция, и согласно графику, в ближайшие три-четыре года мы доведем объем возобновляемых видов энергии до уровня примерно три-четыре тысячи мегаватт. Для сравнения могу сказать, что общий потенциал наших электростанций в настоящее время составляет почти семь-восемь тысяч мегаватт, возводится и новая станция на 1200 мегаватт, в ближайшее время она будет сдана в эксплуатацию", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства пояснил, что "в настоящее время на наших электростанциях для производства электроэнергии расходуется около пяти миллиардов кубометров природного газа в год, но ВИЭ позволят нам расходовать на производство электроэнергии не пять миллиардов, а, возможно, один-два миллиарда кубометров газа, а остальной газ экспортировать".

"В настоящее время подписанные контракты и меморандумы о взаимопонимании предусматривают производство 10 тысяч мегаватт. Мы подписали контракты и меморандумы с ведущими мировыми компаниями зеленой энергии. Поэтому, можно предположить, что все они будут реализованы, и это обеспечит все наши внутренние потребности. Естественно, это внесет позитивный вклад и в вопросы изменения климата, а также позволит нам в еще большем объеме экспортировать природный газ. Однако я считаю, что наша работа не ограничится этими 10 тысячами мегаватт, так как потенциал чрезвычайно велик. Подтверждены места как на суше, так и в море, в следующем году планируется сдать в эксплуатацию очередные крупные солнечные и ветряные станции. В этом и заключается основной вопрос; считаю, что их потенциал окажет большое влияние как на создание рабочих мест, ввоз новых технологий в Азербайджан, так и на развитие регионов страны, в том числе Карабахского региона", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, у Азербайджана есть четкая, определенная на долгие годы и озвученная главой государства стратегия развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в которой каждой из сфер, будь то добыча и экспорт нефти и газа, или развитие ВИЭ, отведено своё место с учетом требований мирового рынка и климатической повестки ООН.

Однозначно, что Азербайджан, имеющий многочисленные нефтегазовые и энергические соглашения, обладает ясным видением своего развития, как минимум, до 2050 года.

Такая ситуация содействует установлению доверительных и долгосрочных международных отношений с Азербайджаном, пониманию его позиции по важнейшим мировым и региональным вопросам, и повышает его значимость и авторитет как стабильного государства, уважающего общемировые ценности.