Милонов, где ж ты был так долго? - РЕПЛИКА

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как же давно не было слышно этого... этого... российского депутата. То ли армяне платить перестали, то есть перестали обращаться. В последнее время вообще армянские СМИ не часто обращаются к российским деятелям, потому что рискуют не услышать желаемого. Прошли те времена, когда различные эксперты и околополитические личности выстраивались в очередь к армянской кормушке. Получив удар в спину (очередной, между прочим), в России, наконец, поняли, что длившаяся почти два столетия любовь прошла и помидоры завяли. Друга и союзника из армян не получилось. То есть на общем фоне изменения настроений наверху, армянские прихвостни внизу приутихли. Ну как защищать армян, когда они льют грязь на твою страну и топчут ее интересы, чтобы понравиться противникам России.

Виталий Милонов - один из тех, на кого армянский агитпроп всегда мог рассчитывать. Он из тех проармянских экспертов, которые сочиняют на ходу, не заботясь о том, как звучит сказанное. Главное - чтобы понравилось заказчику. Но в этот раз перед ним стояла трудная задача - как облить грязью Баку и остаться при этом в рамках трендов? И он нашел выход. Он удивил, даже мы были удивлены, услышав его трактовку происходящего в регионе.

Все нам приходилось слышать от тружеников армянского фронта. За освобождение Карабаха, разоружение армянских банд и исход сепаратистов нас обвиняли в договорнике с Россией, Турцией, Пашиняном, марсианами. Но никому в голову до сих пор не приходило обвинить нас в сговоре с США. Да, господа, мы, сговорились с противниками Москвы. Вот так вот. Милонов, наверняка, гордится собой - и Азербайджан попинал, и американцев. То есть за клевету на Баку при нынешних настроениях в Кремле по головке не погладили бы, но версия сговора со Штатами все меняет. Так, вероятно, считает Виталий Милонов.

Свежо, прямо неосвоенная целина для пропагандистов. В сговоре с Россией против армян нас уже обвиняли, теперь вот обвиняют в сговоре с Америкой. Слышали бы в конторе Блинкена... Почему азербайджанцы решил все свои задачи? Потому что американцы ему разрешили, считает Милонов. А если бы не разрешили, да разве б они посмели?! У Милонова, оказывается, есть и "доказательства" - различная реакция Вашингтона на войну в Украине и на антитеррористическую операцию в Карабахе. Никто по поводу флага в Ханкенди всерьез не возмущался. А почему? Все потому же - договорняк. Ага, вот вы и попались, американцы!..

Мирный договор, оказывается, тоже страшно нужен Вашингтону и Брюсселю. Они специально склоняют Ереван к подписанию мира, чтобы закабалить Армению на веки вечные. А Азербайджан тем временем получает оружие от НАТО, причем, бесплатно, и хочет построить Зангезурский коридор, чтобы отобрать суверенитет у Армении и та закончила свое "многотысячное существование". Это не ошибка, именно так сказал проармянский эксперт - многотысячное, чем рассмешил соцсети.

Многого, очень многого мы с вами еще не знаем о себе, товарищи. Хорошо, что есть такие, как депутат Госдумы Милонов...

Если серьезно, то армянскому агитпропу сегодня действительно непросто разыскивать на российских просторах того, кто готов к, пардон, "сексу по телефону". А те, кто находятся, оказываются в нелегком положении. Особенно непросто будет выполнять заказы после сегодняшних заявлений Марии Захаровой, от слов которой уже дымится вся пропагандистская машина Армении.

Так что Милонову лучше пропасть еще на несколько месяцев. Хоть с ним и весело.