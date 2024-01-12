Менендес вертится как уж на сковороде, пытаясь избежать суда

Сенатор Боб Менендес добивается снятия обвинений во взяточничестве, заявляя через адвокатов, что федеральные прокуроры Нью-Йорка выдвигают "возмутительно ложные" претензии, которые "искажают реальность". Он не признал себя виновным по обвинениям, предъявленным осенью прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Напомним, что согласно обвинительному заключению, Менендес и его армянская жена брали взятки золотыми слитками и наличными в обмен на помощь от сенатора, которая могла бы быть выгодна трем бизнесменам из его штата. В дальнейшем дело расширилось обвинениями в использовании Менендесом своего политического влияния для тайного продвижения интересов Египта и в проявлении благосклонности к правительству Катара для помощи некоему бизнесмену.

Судебное разбирательство назначено на май. Ранее защитники сенатора попытались отложить разбирательство на июль, однако федеральный судья Нью-Йорка, который будет председательствовать на суде по делу о взяточничестве проармянского сенатора Боба Менендеса, отклонил просьбу. То есть суд состоится 5 мая. На скамье подсудимых будут сам Менендес, его жена Надин и трое вышеуказанных бизнесмена.

К делу приложено почти семь миллионов документов, и адвокаты сенатора-мошенника заявили, что не успеют разораться с ними. Однако проблемы защиты прокуроров не разжалобили. Последние заявили, что об объеме дела защитники были предупреждены еще осенью.

Согласно американским СМИ, сенатору Бобу Менендесу предъявлены четыре обвинения, в том числе в сговоре с целью взяточничества, в мошенничестве в сфере частных услуг, в вымогательстве и деятельности в качестве иностранного агента. Менендес и его жена Надин обвиняются в получении золота и билетов на гонки "Формулы-1" в обмен на помощь бизнесмену Фреду Дайбесу в переговорах о многомиллионных инвестициях в проект в области недвижимости в Нью-Джерси. Согласно обвинительному заключению, Менендес в июне 2021 года познакомил Дайбеса с членом королевской семьи Катара, управлявшим инвестиционной компанией. Прокуроры заявили, что Менендес сделал публичные заявления в пользу Катара, а в августе 2021 года предоставил Дайбесу предварительное ознакомление с пресс-релизом, восхваляющим правительство страны. В конце того же месяца, после ужина с женой и Дайбесом, сенатор ввел в Google поиск "цена за один килограмм золота".

Какие еще подробности дела раскроются до мая, будет видно.