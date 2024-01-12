Генерал Хикмет Мирзаев назначен заместителем министра обороны Азербайджана, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

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