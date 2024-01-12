https://news.day.az/politics/1628985.html Генерал Хикмет Мирзаев назначен заместителем министра обороны Азербайджана
Генерал Хикмет Мирзаев назначен заместителем министра обороны Азербайджана
Генерал Хикмет Мирзаев назначен заместителем министра обороны Азербайджана, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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