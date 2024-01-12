Повышается профессионализм подразделений коммандо

Тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных (коммандо) подразделений проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В очередной день, уточнив задачи, коммандо выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью. Задачи по прорыву обороны условного противника и захвату опорного пункта были успешно выполнены.

Коммандо демонстрируют высокий профессионализм при выполнении задач на тактико-специальных учениях, которые направлены на дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих.