https://news.day.az/politics/1629002.html Повышается профессионализм подразделений коммандо - ВИДЕО
Повышается профессионализм подразделений коммандо - ВИДЕО
Тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных (коммандо) подразделений проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В очередной день, уточнив задачи, коммандо выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью. Задачи по прорыву обороны условного противника и захвату опорного пункта были успешно выполнены.
Коммандо демонстрируют высокий профессионализм при выполнении задач на тактико-специальных учениях, которые направлены на дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих.
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