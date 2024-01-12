Привычная ипостась баронессы Кокс: поразительное непонимание новых реалий!

Много шума из ничего. Иначе и не назовешь сообщение армянских СМИ , ссылающихся на Армянский национальный комитет Великобритании, о том, что "Комитет по международным отношениям и обороне Палаты лордов 10 января провел слушания по Нагорному Карабаху и армяно-азербайджанским отношениям". Ясное дело, что это было не более, чем слушание ради слушания.

Причем, авторы данного сообщения явно и натужно пытались придать своим априори провальным действиям характер едва ли не триумфальный. Так бывает. Армянская сторона давно поднаторела в "искусстве" развешивания лапши на уши своей же аудитории. Вот и тут было использовано неправильное название части Азербайджана. В реальности, как давно и всем известно, весть Карабахский экономический регион нашей страны, а вовсе не то, о чем написали армянские СМИ.

Идем далее. Как говорится, какая свадьба без баяна и какая антиазербайджанская провокация без участия бывшего вице-спикера Палаты Лордов Великобритании ,баронессы Кэролайн Кокс ?!Ясное дело, что и сейчас эта дама, давно носящая тогу адвоката армянского национализма и реваншизма , решила напомнить о себе. Надеялась она это сделать громко, но получился нелепо.Впрочем, как и всегда.

"Вопрос заключается в безнаказанном посягательстве Азербайджана на суверенную территорию Армении и в том, вызывает ли это беспокойство. Если да, то что с этим можно сделать?", - задалась вопросом баронесса Кэролайн Кокс и напомнила о своем визите в армянский город Горис, откуда уже видны азербайджанские позиции.И тут мы снова должны констатировать поразительных масштабов цинизм и глупость этой дамы.

Почему снова? Потому, что ранее она уже использовала словосочетание "потенциальный геноцид", рассказывая о каких-то, одной ей видимых "угрозах" Армении со стороны Азербайджана. Понятное дело, что в международном праве нет такого словосочетания. Это же, в конце концов, не "частичная беременность", говоря словами из известного анекдота. Геноцид- он или был или его не было.

Армянская сторона, к примеру, такое преступление против мирного азербайджанского населения совершили. Речь идет о геноциде в Ходжалы. Факт совершения которого был признан и третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, который в интервью с британским журналистом, специалистом по Кавказу аналитического центра Фонда Карнеги Томасом де Ваалом, подробно и горделиво вещал о том, что таким образом армянские боевики спешили доказать свою готовность убивать мирное азербайджанское население.

Ясное дело, что баронесса Кокс никогда не выступала с осуждением данного чудовищного преступления. Она всегда дула в армянскую дуду. Вот и сейчас, как видим, она рассказывает о том, что "угроза" со стороны Азербайджана для РА ею была увидена с ...армянской территории. Так с армянской территории и гора Агры-даг видна. Ее армяне еще Араратом именуют. И что? В том-то и дело, что ничего, кроме глупости дамы, которая доживает свой век в статусе распространителя армянской глупости и лжи.

Реальность же состоит в том, что и наша страна может привести к границе с РА какого-либо зарубежного политика, который окинет оттуда взором территорию соседнего государства. Значит ли это, что РА может захватить наши земли? Конечно же- нет. Готовность государства отражать внешнюю угрозу зависит не от фантазий ангажированных политиков из-за рубежа, а от его военной и политической мощи.

Говорю это к тому, что баронесса Кокс, сама того не желая, указала на слабость армянского государства в плане защиты своих границ. Ставка в Ереване, как видим, делается на помощь таких ангажированных паникеров, привыкших высасывать "сенсацию" из пальца, как баронесса Кокс. И это при том, что наша страна открыто и не раз заявляла о том, что не претендует на территории РА! Но когда Кокс интересовала правда? Никогда.Она всегда отрабатывала номер, не более того.

На сей раз нелепость ее потуг связана еще и крайне неудачным выбором времени для осуществления очередной анти-азербайджанской провокации. Перед Великобританией сейчас стоит слишком много проблем и вызовов.Достаточно указать хотя бы на то, что Великобритания , совместно с США, нанесла удары с воздуха по военным объектам движения "Ансар Аллах" в Йемене. Ясное дело, что тут им не до очередных глупостей от про-армянской баронессы.

Плюс, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу посетил Украину, чтобы представить новый крупный пакет поддержки и подтвердить приверженность тесному партнерству с Украиной. Как известно, российско-украинская война продолжается уже без малого два года и ей не видно конца. А официальный Лондон, в этом вопросе, стоит на тех же позициях, что и официальный Баку. Речь идет о признании территориальной целостности Украины.

Более того, Азербайджан , в отличие от Армении, регулярно и масштабно помогает Украине , отправляя туда гуманитарную помощь, электрооборудование и машины для разминирования территорий. За что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал благодарность нашей стране. Армения же, напомню не только не оказывала Украине масштабной помощи, она ни разу не заявила открыто о признании территориальной целостности Украины. Кроме того, РА состоит в ОДКБ и ЕАЭС и выходить оттуда не собирается. Но и об этом, ясное дело, ничего не сказала баронесса Кокс. Которая, ко всему прочему, умудрилась продемонстрировать крайне слабое политическое чутье и крайне низкую способность понимать существующие в мире реалии, а также внешнеполитические приоритеты своей собственной страны.