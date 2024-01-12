Обсуждены перспективы азербайджано-болгарского сотрудничества

12 января 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Болгария Марией Габриэль.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Болгарией в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Было подчеркнуто, что состоявшиеся в прошлом году визиты на высоком уровне и политические консультации между министерствами иностранных дел в декабре внесли позитивный вклад в двусторонние отношения. Отмечены роль и важность эффективного сотрудничества в сфере энергетики, обеспечения Азербайджаном энергетической безопасности Европы и диверсификации энергообеспечения.

Стороны обменялись мнениями также по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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