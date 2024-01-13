Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Меня крайне опечалило известие о гибели и ранении военнослужащих ВС Турции в результате вероломного нападения членов террористической организации в районе операции в "Пенче-Килит" 12 января.
Ваша боль - наша боль.
Мы решительно осуждаем все формы терроризма.
Мы всегда стоим рядом и поддерживаем братские Вооруженные силы Турции в жестокой борьбе с терроризмом.
Я разделяю боль близких погибших турецких солдатов и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Я молюсь об исцелении всех раненых.
Аллах ряхмят элясин", - говорится в соболезновании.
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