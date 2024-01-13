https://news.day.az/politics/1629071.html Азербайджанская армия уничтожила цели "противника" с места и в движении - ВИДЕО
Азербайджанская армия уничтожила цели "противника" с места и в движении - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на текущий год, продолжаются экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, прапорщикам и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В очередной день экзаменов были оценены навыки выполнения военнослужащими практических задач по вождению и огневой подготовке.
Военнослужащие выполнили задачи по управлению бронетехникой и уничтожению целей условного противника с места и в движении", - говорится в сообщении.
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