Отчет комиссара Совета Европы по итогам визита в Армению и Азербайджан носит предвзятый характер

Азербайджан принял к сведению доклад/замечания комиссара Совета Европы по правам человека в связи с ее визитом в Армению и Азербайджан 16-23 октября 2023 года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к докладу/замечаниям комиссара Совета Европы по правам человека по итогам ее визита в Армению и Азербайджан.

"Как подчеркивается в замечаниях комиссара, этот визит стал первой за последние десятилетия миссией по правам человека в Карабахский регион Азербайджана, которой препятствовали в течение последних 30 лет из-за оккупации территорий Азербайджана Арменией. Более того, визит, проведенный по приглашению и согласию правительства Азербайджана, демонстрирует прозрачность и сотрудничество властей Азербайджана с международными правозащитными институтами", - говорится в заявлении МИД.

Как отмечается, в целом, доклад сводит на нет безосновательные инсинуации, связанные с так называемой "этнической чисткой" или "насильственным перемещением" после контртеррористических мероприятий местного характера, предпринятых вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года на его суверенных территориях со строгими мерами предосторожности в отношении гражданских районов.

"Таким образом, визит комиссара в регион и ее наблюдения указывают на тот факт, что это было собственное решение местных армян добровольно покинуть Карабахский регион Азербайджана без какого-либо применения силы со стороны властей Азербайджана. В докладе указывается ряд конкретных шагов, предпринятых правительством Азербайджана для обеспечения права на возвращение и других прав человека, особенно после проведения антитеррористических мер. Это подчеркивает позитивные намерения и отношение Азербайджана к вопросу реинтеграции местных армянских жителей и мерам, предусмотренным в рамках этого процесса.

Доклад комиссара также содержит информацию о долгосрочных последствиях конфликта и армянской оккупации, в том числе о гражданской инфраструктуре, все еще находящейся в руинах, продолжающихся работах по разминированию и реконструкции, проводимых с целью обеспечения права на безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных азербайджанцев в освобожденные регионы", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в МИД Азербайджана отмечают, что в докладе также подчеркивается острая проблема массового минного заражения на освобожденных территориях Азербайджана и препятствия, которые это создает для восстановления этих территорий и темпов возвращения бывших внутренне перемещенных лиц в свои дома в условиях безопасности и достоинства, а также серьезные риски для их здоровья и жизни.

"С этой целью Комиссар приветствует шаги, предпринятые правительством Азербайджана для облегчения процесса возвращения. В этом контексте следует особо отметить указание в отчете о степени точности (всего 25%) карт минных полей, представленных Арменией на данный момент. Фактически, Армения намеренно осуществила массовое размещение наземных мин на суверенных территориях Азербайджана, чтобы проводить свою агрессивную политику в регионе и поддерживать оккупацию территорий Азербайджана.

Тем не менее, документ, к сожалению, на самом деле не отражает фундаментальные реалии, связанные с общим положением в области прав человека всех людей, пострадавших в результате развязанного Арменией конфликта, который привел к почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Таким образом, именно агрессия Армении против Азербайджана привела к систематическим актам этнической чистки, военным преступлениям и насильственному перемещению сотен тысяч азербайджанцев, включая детей, пожилых людей и женщин. Агрессия Армении лишила десятки тысяч детей их основных прав, включая право на жизнь, образование, безопасность, защиту и здоровье. Мы хотели, чтобы такие свидетельства, которые вызвали вражду между двумя народами в регионе, были должным образом освещены в замечаниях Комиссара", - говорится в заявлении.

Как говорится, прискорбно, что в докладе содержатся ссылки на так называемую "блокаду" Лачинской дороги, которая далека от реальности и также не была признана Международным судом (ICJ).

"В связи с этим в наблюдении не указаны факты, лежащие в основе протестов гражданского населения на дороге Лачин-Ханкенди, а также последующего создания пункта пропуска на азербайджано-армянской границе. Азербайджанская сторона неоднократно предоставляла обоснованные доказательства широкого и систематического злоупотребления Арменией Лачинской дорогой в различных незаконных целях на протяжении последних трех лет, грубо нарушая трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и международное право, в том числе для содержания и ротации более чем десятитысячного незаконного контингента вооруженных формирований на территории Азербайджана и незаконной передачи наземных мин. Это привело к серьезным жертвам среди гражданского населения и военных с азербайджанской стороны", - сказали в ведомстве.

Что касается создания Азербайджаном пункта пересечения границы 23 апреля 2023 года в ответ на вышеупомянутые правонарушения и невыполнение Арменией своих обязательств, в МИД отметили, что Азербайджан осуществил свое суверенное право на полный контроль над Лачинской дорогой на основе международного права, что также было должным образом отражено в постановлении Международного суда от 6 июля 2023 года, когда претензии Армении были единогласно отклонены.

"Более того, хотя комиссар ссылается на постановление Международного суда от декабря 2021 года, она упускает из виду тот факт, что в нем указывается на временную меру, требующую от Армении предотвратить подстрекательство и пропаганду расовой ненависти и дискриминации в отношении Азербайджана.

Азербайджанская сторона сожалеет, что встречи Комиссара с пережившими Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, а также с членами общины Западного Азербайджана, изгнанными из своих домов в современной Армении, не были отражены в отчете. Это обеспечило бы точное отражение визита Комиссара, а также более всеобъемлющий подход к вопросам прав человека, которые был призван охватить доклад, включая право на возвращение. Это особенно важно, поскольку сама Комиссар повторяет в своих замечаниях, что все лица, перемещенные в результате продолжительного конфликта, имеют право вернуться в свои дома или места обычного проживания, независимо от того, были ли они перемещены внутри страны или через границы", - говорится в заявлении.

В МИД заявлили, что Азербайджан направил приглашение Комиссару посетить регион, ожидая, что он сделает замечания, основанные на нейтралитете, беспристрастности, равенстве и универсальности всех прав человека.

"Отмечая итоги визита, Азербайджан подчеркивает, что наблюдениям Комиссара не хватает полной справедливости и беспристрастности. В нем вопросы рассматриваются с узкой и единственной точки зрения, которая упускает из виду всесторонний обзор ситуации. В этой связи Азербайджан считает, что выводы основаны не на прямых наблюдениях Комиссара во время ее визита, а в первую очередь на информации, полученной из других неполных и предвзятых источников", - отмечается в заявлении МИД.

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